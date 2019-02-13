Житель Тверской области отправится в исправительную колонию за продажу наркотиков

13 Февр. 14:47 2019-02-13T14:47:25+03:00

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Жителя Торопецкого района Тверской области признали виновным в продаже наркотиков. Во время заседания было установлено, мужчина продал более пяти граммов растительных наркотиков. В итоге запрещенные вещества были изъяты из оборота сотрудниками полиции.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал мужчину виновным в преступлении и приговорил к четырем годам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор служителей Фемиды пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU