Житель Тверской области отправится в исправительную колонию за продажу наркотиков
Запрещенные вещества у него нашли полицейские
Мужчину приговорили к четырем годам исправительной колонииФото: Анна КОЛПАКОВА
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Жителя Торопецкого района Тверской области признали виновным в продаже наркотиков. Во время заседания было установлено, мужчина продал более пяти граммов растительных наркотиков. В итоге запрещенные вещества были изъяты из оборота сотрудниками полиции.
Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал мужчину виновным в преступлении и приговорил к четырем годам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор служителей Фемиды пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU