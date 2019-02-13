Управляющий садового товарищества похитил 5 млн рублей, тайно продавая земельные участки в Тверской области

13 Февр. 13:06 2019-02-13T13:06:09+03:00

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Тверские полицейские выявили факт мошенничества со стороны управляющего одного из садоводческого некоммерческого товарищества в Калязинском районе. Мужчина обманом продал несколько земельных участков, принадлежащих садовому товариществу.

При этом деньги от продажи он не перевел на общий расчетный счет, а присвоил себе. Ущерб от его действий составил 4 миллиона 995 тысяч рублей - это является особо крупным размером.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства противоправных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU