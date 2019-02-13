Управляющий садового товарищества похитил 5 млн рублей, тайно продавая земельные участки в Тверской области
Тверские полицейские выявили факт мошенничества со стороны управляющего одного из садоводческого некоммерческого товарищества в Калязинском районе. Мужчина обманом продал несколько земельных участков, принадлежащих садовому товариществу.
При этом деньги от продажи он не перевел на общий расчетный счет, а присвоил себе. Ущерб от его действий составил 4 миллиона 995 тысяч рублей - это является особо крупным размером.
В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства противоправных действий.
ИСТОЧНИК KP.RU