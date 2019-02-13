О тайнах индийского храмового танца расскажут в Твери
16 февраля Центр славянской культуры ТвГУ приглашает всех желающих в Творческую гостиную ТвГУ посетить новое интересное событие "Индийский храмовый танец: из глубины веков".
Лекцию-демонстрацию и мастер-класс проведет культуролог, историк мировой культуры, востоковед (специалист по культуре и искусству Индии), руководитель народного ансамбля индийского танца "Бхарат" Марина Александровна Брынова.
На лекции расскажут:
- об истории возникновения и развития классического храмового танцевального искусства в Индии, а также о существовании различных форм и стилей индийских ритуальных танцев;
- о разных видах танцевальных практик, их сходствах и различиях;
- о оздоровительном эффекте, который таит в себе древняя практика натья-йога (йога танца).
На практических занятиях каждый участник получит возможность лично прикоснуться к тайнам древнего сакрального искусства.
ул. Симеоновская, д.46
Начало в 15:00.
Лекцию-демонстрацию и мастер-класс проведет культуролог Марина БрыноваФото: Ирина ТАРАСОВА
Фото: Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU