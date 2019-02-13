О тайнах индийского храмового танца расскажут в Твери

13 Февр. 10:48 2019-02-13T11:07:31+03:00

На лекции расскажут о разных видах танцевальных практик, их сходствах и различиях Фото: Ирина ТАРАСОВА

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16 февраля Центр славянской культуры ТвГУ приглашает всех желающих в Творческую гостиную ТвГУ посетить новое интересное событие "Индийский храмовый танец: из глубины веков".

Лекцию-демонстрацию и мастер-класс проведет культуролог, историк мировой культуры, востоковед (специалист по культуре и искусству Индии), руководитель народного ансамбля индийского танца "Бхарат" Марина Александровна Брынова.

На лекции расскажут:

- об истории возникновения и развития классического храмового танцевального искусства в Индии, а также о существовании различных форм и стилей индийских ритуальных танцев;

- о разных видах танцевальных практик, их сходствах и различиях;

- о оздоровительном эффекте, который таит в себе древняя практика натья-йога (йога танца).

На практических занятиях каждый участник получит возможность лично прикоснуться к тайнам древнего сакрального искусства.

ул. Симеоновская, д.46

Начало в 15:00.

Лекцию-демонстрацию и мастер-класс проведет культуролог Марина БрыноваФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU