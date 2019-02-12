На пенсионерку с крыши пятиэтажного дома в Твери упала глыба льда
Женщина получила серьезные травмы
Следователи СК проводят доследственную проверкуФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:
В Твери на женщину упала ледяная глыба. Произошло это днем 12 февраля на проспекте Победы. Очевидцы рассказали, что пострадавшая была доставлена в больницу.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что информация о случившемся подтвердилась. 61-летняя женщина стояла рядом с домом номер №19, когда на нее с крыши пятиэтажки полетела наледь. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Следователи СК проводят доследственную проверку. По ее уже будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU