На пенсионерку с крыши пятиэтажного дома в Твери упала глыба льда

12 Февр. 22:12 2019-02-12T22:12:42+03:00

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В Твери на женщину упала ледяная глыба. Произошло это днем 12 февраля на проспекте Победы. Очевидцы рассказали, что пострадавшая была доставлена в больницу.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что информация о случившемся подтвердилась. 61-летняя женщина стояла рядом с домом номер №19, когда на нее с крыши пятиэтажки полетела наледь. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Следователи СК проводят доследственную проверку. По ее уже будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU