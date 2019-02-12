Тверской императорский дворец приглашает жителей Твери на свидание

12 Февр. 20:26 2019-02-12T20:29:44+03:00

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15 февраля в Тверском Императорском дворце состоится первая пятничная музыкально-театральная встреча «Свидание. Истории любви».

- По просьбам зрителей в Императорском дворце музейно-театральные программы в этом году будут проходить не только в выходные дни, но и по пятницам. Первая пятничная встреча в Башне искусств дворца – «Свидание. Истории любви», - подтверждают во Дворце и утоняют, что она будет посвящена любви.

Тема любви в русском искусстве получила особое звучание – романтическое, целомудренное, таинственное. Интересно будет проследить, как развивался сюжет свидания в русской живописи и литературе XIX–XX веков.

Зрителей приглашают в путешествие в художественный мир Константина Коровина (1861–1939) – живописца редкого многогранного дарования и самобытного писателя. Ученый секретарь ТОКГ Мария Шувалова в одном из залов галереи представит полотно мастера «Вечер», а чтец Алексей Зинатулин исполнит рассказ художника «Первая любовь». 12+.

ул. Советская, д. 3.

15 февраля в 18.00.

Справки по телефону: (4822) 34-62-43.

Стоимость билета – 200 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU