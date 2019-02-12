В сольном концерте Евгения Окунева в Твери примет участие Военный оркестр Академии ВКО

12 Февр. 20:16 2019-02-12T20:18:50+03:00

В программе в том числе прозвучат русские, неополитанские, авторские песни и песни военных лет. Фото: из архива Евгения Окунева

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16 февраля ДК «Литвинки» Твери состоится сольный концерт Евгения Окунева.

Солист и основатель группы «Deja Vu», полуфиналист телевизионного конкурса «Новая звезда», ученик Ларисы Долиной о своем концерте говорит так: «Без ложной скромности скажу, что это будет грандиозно! Я буду петь для вас под аккомпанемент прекрасной Юлии Кутузовой и... в сопровождении Военного оркестра Академии воздушно-космической обороны (художественный руководитель - военный дирижёр майор Александр Морозов)!»

В программе прозвучат произведения: Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Георгия Свиридова, русские народные песни, песни военных лет, неаполитанские песни, авторские песни и др.

Выступление украсит танцевальный дуэт Наталии Черниной и Евгения Гуреева.

- Я очень постарался, чтобы вам было удобно и комфортно: мой концерт состоится в субботу, и вход на него будет СВОБОДНЫЙ! - уточняет Евгений Окунев.

Начало в 16.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU