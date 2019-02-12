Вечер романса для детей состоится в Твери

12 Февр. 19:53 2019-02-12T19:53:41+03:00

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Музыкальный вечер будет организуют в музыкальной школе №1 имени Мусоргского, что на площади Славы, дом 3.

Начнётся концерт в 18:00 15 февраля, в пятницу. С программой выствпят преподаватели школы - Лиана Акопян, Евгений Баев, Владислав Честнодумов, Егор Шмаков, Елена Муравьёва, Арсений Иванов, Сергей Смирнов и Андрей Алексеев, а также начинающие музыканты - учащиеся школы.

В программе организаторы обещают произведения русских и зарубежных композиторов:

- Дмитрий Шостакович - «Романс Поповны из м/ф «Сказка о попе и работнике его Балде»;

- Пётр Чайковский - «День ли царит»;

- Сергей Рахманинов - а «Маргаритки»;

- Роберт Шуман - «Совёнок», и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU