2019-02-12T19:53:41+03:00
Звезды

Вечер романса для детей состоится в Твери

Прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов
Виктория ТУШКОВА
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Концерт состоится в ближайшую пятницуКонцерт состоится в ближайшую пятницуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Музыкальный вечер будет организуют в музыкальной школе №1 имени Мусоргского, что на площади Славы, дом 3.

Начнётся концерт в 18:00 15 февраля, в пятницу. С программой выствпят преподаватели школы - Лиана Акопян, Евгений Баев, Владислав Честнодумов, Егор Шмаков, Елена Муравьёва, Арсений Иванов, Сергей Смирнов и Андрей Алексеев, а также начинающие музыканты - учащиеся школы.

В программе организаторы обещают произведения русских и зарубежных композиторов:

- Дмитрий Шостакович - «Романс Поповны из м/ф «Сказка о попе и работнике его Балде»;

- Пётр Чайковский - «День ли царит»;

- Сергей Рахманинов - а «Маргаритки»;

- Роберт Шуман - «Совёнок», и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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