Вечер романса для детей состоится в Твери
Музыкальный вечер будет организуют в музыкальной школе №1 имени Мусоргского, что на площади Славы, дом 3.
Начнётся концерт в 18:00 15 февраля, в пятницу. С программой выствпят преподаватели школы - Лиана Акопян, Евгений Баев, Владислав Честнодумов, Егор Шмаков, Елена Муравьёва, Арсений Иванов, Сергей Смирнов и Андрей Алексеев, а также начинающие музыканты - учащиеся школы.
В программе организаторы обещают произведения русских и зарубежных композиторов:
- Дмитрий Шостакович - «Романс Поповны из м/ф «Сказка о попе и работнике его Балде»;
- Пётр Чайковский - «День ли царит»;
- Сергей Рахманинов - а «Маргаритки»;
- Роберт Шуман - «Совёнок», и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU