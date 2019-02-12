Ожоги лица на пожаре в собственном доме получил житель Тверской области
Огнём уничтожена крыша и внутренняя отделка дома
Причину пожара устанавливают специалисты МЧСФото: Артем КИЛЬКИН
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Пожар, причину которого устанавливают специалисты МЧС, произошёл в деревне Соколово-Кошкарёво Булатовского сельского поселения Кашинского района.
Загрелся одноэтажный деревянный жилой дом, принадлежащий мужчине 1959 года рождения. Дом был элетрифицирован, и грелся печным отоплением, отмечают спасатели.
- В результате пожара огнём уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади строения, - сообщает Главное управление МЧС по Тверской области. - Мужчина, хозяин дома, получил ожоги лица 1-2 степени.
ИСТОЧНИК KP.RU