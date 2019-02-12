2019-02-12T17:16:56+03:00
Общество

Полицейские просят жителей Тверской области опознать погибшего в мае прошлого года мужчину

Его тело нашли в лесу
Виктория ЖУКОВА
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Рубашка из личных вещей мужчины Фото: МО МВД России «Ржевский»Рубашка из личных вещей мужчины Фото: МО МВД России «Ржевский»
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Жителей Тверской области полицейские просят опознать погибшего мужчину. Его тело было найдено 27 мая 2018 года в лесном массиве возле деревни Добрая Ржевского района (устье реки Добрая). Личность до сих пор установить не удалось.

На вид мужчине от 45 до 55 лет, ростом он 180-190 сантиметров, был худощавого телосложения с темно-русыми волосами с сединой, носил усы темные с сединой. Татуировок нет, зубы целы, установлена золотая коронка на верхней челюсти.

Одет был в вельветовую коричневую куртку на молнии с лейблом "NANKAI", утепленную рубашку флисовую в черно-серо-белую клетку, а также джинсовую голубую рубашку с нашивкой "SAINGE", тельняшку с длинным рукавом бело-голубого цвета и синие джинсы с нашивкой "ВК-Buck". Ботинки мужчина носил 43 размера.

У погибшего полицейские нашли 2600 рублей, расческу и носовой платок.

Информацию о мужчине можно передать по телефону дежурной части: (48232)2-29-02 или отдела уголовного розыска: (48232)2-35-51, 2-40-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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