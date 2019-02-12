2019-02-12T16:32:38+03:00
Общество

Трудовые заслуги тренеров и работников сельского хозяйства Тверской области отмечены на федеральном уровне

С этим событием жителей поздравил губернатор Игорь Руденя
Виктория ЖУКОВА
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Поздравляем!Поздравляем!Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Трудовые заслуги жителей Тверской области были отмечены на федеральном уровне. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал Президент России Владимир Путин.

Старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по видам единоборств Ржева Александр Николаевич Образцов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Работает он уже более 30 лет. За это время подготовил двух заслуженных мастеров спорта России, 17 мастеров спорта международного класса по самбо и дзюдо, более 200 мастеров спорта России, а также воспитал победителей и призеров первенств и чемпионатов России, Европы и мира.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено директору центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» Николаю Петровичу Ковалеву. За 40 лет работы он подготовил 21 мастера спорта СССР и России, 4 мастера спорта России международного класса, заслуженного мастера спорта России. Его воспитанники завоевали более 200 медалей.

Также почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» получил старший тренер спортшколы олимпийского резерва по видам гребли Твери Геннадий Шишигин. Тренирует Геннадий Николаевич уже более 50 лет. На его счету 31 мастер спорта СССР и России, 29 чемпионов и победителей чемпионатов и первенств СССР и России, 11 участников чемпионатов, первенств мира и Европы.

Валентина Гаврилова из Зубцовского района удостоена почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Работает в этой сфере она уже более 30 лет. Валентина обучает молодых специалистов и помогает лечить животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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