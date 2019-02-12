Безработный парень с помощью отвертки вскрыл автомобиль и украл аккумулятор в Тверской области

12 Февр. 16:02 2019-02-12T16:02:04+03:00

Парень забрал с собой аккумулятор из чужой машины Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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В Ржеве Тверской области у 36-летнего мужчины обокрали автомобиль марки «ВАЗ». Свою машину владелец оставил на ночь на неохраняемой стоянке.

Вор с помощью отвертки вскрыл дверь и забрал аккумулятор, который стоит семь тысяч рублей.

Полицейские на месте происшествия опросили потерпевшего и составили описание похищенного имущества.

Подозреваемого удалось задержать в течение дежурных суток. Им оказался безработный местный житель 1993 года рождения. Полицейским парень признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по факту «Кражи», а похищенное имущество возвращено владельцу – сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU