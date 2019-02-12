Безработный парень с помощью отвертки вскрыл автомобиль и украл аккумулятор в Тверской области
В Ржеве Тверской области у 36-летнего мужчины обокрали автомобиль марки «ВАЗ». Свою машину владелец оставил на ночь на неохраняемой стоянке.
Вор с помощью отвертки вскрыл дверь и забрал аккумулятор, который стоит семь тысяч рублей.
Полицейские на месте происшествия опросили потерпевшего и составили описание похищенного имущества.
Подозреваемого удалось задержать в течение дежурных суток. Им оказался безработный местный житель 1993 года рождения. Полицейским парень признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по факту «Кражи», а похищенное имущество возвращено владельцу – сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU