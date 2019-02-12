На семейном празднике "Птичья столовая" в Твери выберут лучшие кормушки для птиц

12 Февр. 14:04 2019-02-12T14:04:36+03:00

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17 февраля в Ботаническом саду ТвГУ состоится традиционный семейный праздник "Птичья столовая".

Посетителей ждут:

- конкурс на лучшую кормушку

- увлекательные походы по Саду с орнитологами

- игры на свежем воздухе

- ботанический чай из настоящего самовара (не забудьте взять с собой свои чашки и кружки!)

- выставка фиалок в гостиной Сада от клуба "Фиалки Твери" и прогулки в Зеленом доме.

Кстати, принять участие в конкурсе на лучшую кормушку для птиц может каждый желающий. Свою готовую кормушку можно принести на праздник.

Критерии оценки кормушек: сделана своими руками (!), красивая, оригинальная, из вторичных материалов, смешная, забавная, но!! и это главное - удобная и безопасная для птиц!

На кормушке необходимо отметить: Фамилию, Имя мастера, возраст, школу или детский сад. Если кормушка была сделана детской командой, классом, группой - расскажите о себе ( как вы называетесь и откуда вы).

Также организаторы напоминают, что праздник будет проходить на улице, в парке сада, поэтому необходимо одеться теплее. И еще - если будет желание покормить птиц, то можно с собой захватить корм, чтобы потом положить его в кормушки.

ИСТОЧНИК KP.RU