На семейном празднике "Птичья столовая" в Твери выберут лучшие кормушки для птиц
17 февраля в Ботаническом саду ТвГУ состоится традиционный семейный праздник "Птичья столовая".
Посетителей ждут:
- конкурс на лучшую кормушку
- увлекательные походы по Саду с орнитологами
- игры на свежем воздухе
- ботанический чай из настоящего самовара (не забудьте взять с собой свои чашки и кружки!)
- выставка фиалок в гостиной Сада от клуба "Фиалки Твери" и прогулки в Зеленом доме.
Кстати, принять участие в конкурсе на лучшую кормушку для птиц может каждый желающий. Свою готовую кормушку можно принести на праздник.
Критерии оценки кормушек: сделана своими руками (!), красивая, оригинальная, из вторичных материалов, смешная, забавная, но!! и это главное - удобная и безопасная для птиц!
На кормушке необходимо отметить: Фамилию, Имя мастера, возраст, школу или детский сад. Если кормушка была сделана детской командой, классом, группой - расскажите о себе ( как вы называетесь и откуда вы).
Также организаторы напоминают, что праздник будет проходить на улице, в парке сада, поэтому необходимо одеться теплее. И еще - если будет желание покормить птиц, то можно с собой захватить корм, чтобы потом положить его в кормушки.
ИСТОЧНИК KP.RU