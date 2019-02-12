Грузовик самопроизвольно скатился и сбил женщину под Тверью
Владелец забыл поставить автомобиль на ручник
Газель скатилась на женщину Фото: ГИБДД России по Тверской области
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Под Тверью сбили 55-летнюю женщину. Авария произошла в понедельник, 11 февраля около 09:20 в районе дома №60 по улице Школьная деревни Кумордино Калининского района.
60-летний владелец автомобиля «ГАЗ 3302» уходя, не принял необходимые меры, а именно забыл поставить машину на ручник. В результате грузовик начал самопроизвольно катиться и задел задней частью женщину, которая в этот момент проходила мимо.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пешеход получила телесные повреждения. Она была госпитализирована в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU