Следователи СК расследуют смерть работника крестьянского хозяйства Тверской области при пожаре
В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погиб человек.
Днем 22 декабря на территории крестьянского хозяйства в деревне Сужа Калязинского района Тверской области устанавливали металлический навес над емкостью с мазутом.
Во время работ жидкость загорелась, а металлическая емкость разрушилась. После этого огонь распространился на расположенное поблизости помещение цеха хозяйства. Во время пожара погиб 52-летний мужчина.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям сотрудников крестьянского хозяйства на предмет соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU