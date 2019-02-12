Следователи СК расследуют смерть работника крестьянского хозяйства Тверской области при пожаре

12 Февр. 12:23 2019-02-12T12:23:38+03:00

Мазут на территории цеха загорелся во время ремонтных работ

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В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погиб человек.

Днем 22 декабря на территории крестьянского хозяйства в деревне Сужа Калязинского района Тверской области устанавливали металлический навес над емкостью с мазутом.

Во время работ жидкость загорелась, а металлическая емкость разрушилась. После этого огонь распространился на расположенное поблизости помещение цеха хозяйства. Во время пожара погиб 52-летний мужчина.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям сотрудников крестьянского хозяйства на предмет соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU