Кирпичная труба упала с крыши двухэтажного дома в Тверской области
В Ржеве Тверской области с крыши двухэтажного дома упала труба печного отопления. Произошел этот инцидент 11 февраля на улице Володарского.
Кирпичная труба приземлилась и рассыпалась прямо у входа в подъезд. Только по счастливой случайности прохожих в этот момент рядом не оказалось. На месте уже работают специалисты, которые восстанавливают кирпичную кладку трубы.
Зону возле дома огородили сигнальными лентами, поставили деревянные колышки, на которых висит листок с надписью "Осторожно падает труба".
Фотографии с места инцидента очевидцы опубликовали в группах соцсети. Местные жители считают, что причиной обрушения стала скопившаяся на крыше дома тяжелая наледь. Ветхое здание не выдержало и частично стало разрушаться.
ИСТОЧНИК KP.RU