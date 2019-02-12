2019-02-12T11:41:02+03:00
Общество

Кирпичная труба упала с крыши двухэтажного дома в Тверской области

Коммунальщики уже занимаются ее восстановлением
Виктория ЖУКОВА
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Возле дома поставили предупреждающие объявление Фото: vk.com/ «Ржев сегодня»Возле дома поставили предупреждающие объявление Фото: vk.com/ «Ржев сегодня»
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В Ржеве Тверской области с крыши двухэтажного дома упала труба печного отопления. Произошел этот инцидент 11 февраля на улице Володарского.

Кирпичная труба приземлилась и рассыпалась прямо у входа в подъезд. Только по счастливой случайности прохожих в этот момент рядом не оказалось. На месте уже работают специалисты, которые восстанавливают кирпичную кладку трубы.

Зону возле дома огородили сигнальными лентами, поставили деревянные колышки, на которых висит листок с надписью "Осторожно падает труба".

Фотографии с места инцидента очевидцы опубликовали в группах соцсети. Местные жители считают, что причиной обрушения стала скопившаяся на крыше дома тяжелая наледь. Ветхое здание не выдержало и частично стало разрушаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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