Кирпичная труба упала с крыши двухэтажного дома в Тверской области

12 Февр. 11:41 2019-02-12T11:41:02+03:00

Коммунальщики уже занимаются ее восстановлением

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В Ржеве Тверской области с крыши двухэтажного дома упала труба печного отопления. Произошел этот инцидент 11 февраля на улице Володарского.

Кирпичная труба приземлилась и рассыпалась прямо у входа в подъезд. Только по счастливой случайности прохожих в этот момент рядом не оказалось. На месте уже работают специалисты, которые восстанавливают кирпичную кладку трубы.

Зону возле дома огородили сигнальными лентами, поставили деревянные колышки, на которых висит листок с надписью "Осторожно падает труба".

Фотографии с места инцидента очевидцы опубликовали в группах соцсети. Местные жители считают, что причиной обрушения стала скопившаяся на крыше дома тяжелая наледь. Ветхое здание не выдержало и частично стало разрушаться.

ИСТОЧНИК KP.RU