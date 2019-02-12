Два водителя не смогли определиться, кто из них виноват в столкновении легковушек в Твери

12 Февр. 11:11 2019-02-12T11:11:35+03:00

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В Твери дорогу на улице Профсоюзов не поделили две легковушки. Столкнулись «LADA Granta» и «HYUNDAI Solaris» возле дома №6 11 февраля около 19:35. Однако водители так и не смогли определиться, кто из них нарушил правила движения. Из-за противоречивых показаний по данной аварии было назначено проведение административного расследования.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, за рулем иномарки был 26-летний, а второй легковушкой управлял 30-летний водитель.

Во время столкновения травмы получили водитель «HYUNDAI». Молодой человек самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU