Пьяная женщина разозлилась и ударила мужа ножом в Тверской области
Мужчина выжил
Суд признал женщину виновной и назначил ей лишение свободы на четыре годаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области Удомельская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, которая чуть не убила своего мужа. Произошло это в Удомле 12 ноября прошлого года.
33-летняя местная жительница, выпивая спиртные напитки, поругалась с супругом. Она схватила нож и ударила им мужчину в область грудной клетки.
В областной прокуратуре сообщили, что суд признал женщину виновной и назначил ей лишение свободы на четыре года. Свой срок она будет отбывать в колонии общего режима. Но приговор еще не вступил в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU