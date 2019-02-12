Пьяная женщина разозлилась и ударила мужа ножом в Тверской области

12 Февр. 10:49 2019-02-12T10:49:17+03:00

Суд признал женщину виновной и назначил ей лишение свободы на четыре года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Тверской области Удомельская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, которая чуть не убила своего мужа. Произошло это в Удомле 12 ноября прошлого года.

33-летняя местная жительница, выпивая спиртные напитки, поругалась с супругом. Она схватила нож и ударила им мужчину в область грудной клетки.

В областной прокуратуре сообщили, что суд признал женщину виновной и назначил ей лишение свободы на четыре года. Свой срок она будет отбывать в колонии общего режима. Но приговор еще не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU