В центре Твери временно ограничено движение транспорта

12 Февр. 10:20 2019-02-12T10:20:06+03:00

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В центре Твери временно перекрыли движение транспорта. Соответствующие распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

До 23:00 5 марта будет ограничена парковка и движение всех видов транспорта на Медниковской улице от дома № 35 до пересечения с Татарским переулком. Перекрыли участок по заявке организации «Терра».

Также, с 23:00 12 февраля до 21:00 13 февраля вводятся ограничения на Театральной площади. Въезд на территории будет запрещен из-за проведения торжественных мероприятий в честь 30-летия окончания боевых действий в Афганистане.

ИСТОЧНИК KP.RU