Молодой водитель неудачно развернулся в Твери и спровоцировал аварию с тремя пострадавшими

12 Февр. 10:02 2019-02-12T10:02:22+03:00

Он врезался в автомобиль, который ехал в попутном направлении

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В Твери на проспекте Чайковского около 19:40 11 февраля 24-летний водитель «RENAULT Sandero» спровоцировал аварию. Молодой человек, разворачиваясь, не заранее занял соответствующее крайнее положение на проезжей части. Он врезался в «RENAULT Logan», который ехал в попутном направлении прямо.

В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что травмы в результате столкновения получили три человека: водитель и две пассажирки «RENAULT Sandero» 24 и 23 лет. Молодые люди самостоятельно обратились за помощью в больницу. Их осмотрели медики и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU