2019-02-12T09:36:20+03:00
Происшествия

В Твери водитель автобуса сбил несовершеннолетнюю девочку

Потерпешвей понадобилась помощь медиков
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Девочке понадобилась помощь медиковДевочке понадобилась помощь медиковФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 февраля, в Твери на улице Маршала Конева в районе дома №12 корпус 1, произошла авария в результате которой пострадала 10-летняя девочка. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 07:35.

Установлено, что потерпевшая пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода, однако была сбита автобусом "ПАЗ". После аварии водитель предпочел скрыться с места ДТП.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, девочка вместе с родителями обратилась в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перекрытие путепровода в Вышнем Волочке Тверской области перенесли
Обладателем премии Салтыкова-Щедрина стал настоятель храма Арсения Тверского Александр Шабанов
В Тверской области отметили 250-летие со дня рождения баснописца Крылова
Житель Тверской области попался на краже бытовой техники
«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ продляет работу в Твери
35 люков украли в Твери за последнее время
Итоговое собеседование по русскому языку впервые прошли девятиклассники Твери
Четырехметрового снеговика слепили в Твери
Пенсионерка из Тверской области забыла отключить старый номер телефона от "Мобильного банка" и лишилась денег
Директор Тверского театра драмы: "Увольнений актеров и режиссера не было, было изменение трудовых взаимоотношений"
Житель Тверской области отправится в исправительную колонию за продажу наркотиков
Пловцы установили пять рекордов на первенстве Тверской области
Движение транспорта на Петербургском шоссе Твери перекрыли до конца недели
Управляющий садового товарищества похитил 5 млн рублей, тайно продавая земельные участки в Тверской области
Митинг, посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане, прошел в Твери
Пропавшего в Твери школьника нашли дома у бабушки
На фольклорной "Вечорке" в Твери научат крестьянским танцам
К поискам ребенка в Твери присоединились следователи СК
Ольга Бузова перенесла концерт в Твери на март
Восьмилетнего мальчика ищут в Твери
Пьяный водитель попал в аварию в Тверской области
О тайнах индийского храмового танца расскажут в Твери
Стратегия развития государственной молодежной политики утверждена в Тверской области
Администрация Твери: в падении снега на пенсионерку виноват жилец дома, самовольно переоборудовавший свой балкон
Четырех пешеходов сбили в Тверской области за сутки