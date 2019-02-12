В Твери водитель автобуса сбил несовершеннолетнюю девочку
Потерпешвей понадобилась помощь медиков
Девочке понадобилась помощь медиковФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 11 февраля, в Твери на улице Маршала Конева в районе дома №12 корпус 1, произошла авария в результате которой пострадала 10-летняя девочка. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 07:35.
Установлено, что потерпевшая пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода, однако была сбита автобусом "ПАЗ". После аварии водитель предпочел скрыться с места ДТП.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, девочка вместе с родителями обратилась в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU