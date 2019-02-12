В Твери водитель автобуса сбил несовершеннолетнюю девочку

12 Февр. 09:36 2019-02-12T09:36:20+03:00

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В понедельник, 11 февраля, в Твери на улице Маршала Конева в районе дома №12 корпус 1, произошла авария в результате которой пострадала 10-летняя девочка. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 07:35.

Установлено, что потерпевшая пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода, однако была сбита автобусом "ПАЗ". После аварии водитель предпочел скрыться с места ДТП.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, девочка вместе с родителями обратилась в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU