2019-02-12T09:26:25+03:00
Общество

За отключение тепла и горячей воды более чем в 300 домах Заволжья Твери коммунальщиков могут оштрафовать

Без отопления жители остались в январе
Виктория ЖУКОВА
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Без тепла жители сидели зимой больше положенного срокаБез тепла жители сидели зимой больше положенного срокаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Твери прокуратура Заволжского района проверила соблюдение требований законодательства о теплоснабжении. Было установлено, что ресурсоснабжающая организация в январе 2019 года отключила отопление и горячую воду в более 300 многоквартирных домах.

Под отключения из-за ремонтных работ попали улицы Веселова, Благоева, Жореса, Паши Савельевой, Хромова, Дачная, Хрустальная, Артюхиной, Горького, Коноплянниковой, 2-ая Грибоедова, Плеханова, Докучаева, Прошина, Скворцова-Степанова, Пржевальского, Туполева, Мичурина, Дорошиха, а также Сантк-Петербургское шоссе, бульвары Шмидта и Молодежный.

Без тепла жители сидели больше установленного законом норматива, перерыв составил более 4 часов единовременно, а также более 8 часов в течение месяца.

В областной прокуратуре сообщили, что в отношении коммунальщиков было возбуждено 22 дела об административных правонарушениях.

В 2018 году за аналогичные правонарушения юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 780 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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