Работу скорой помощи хотят улучшить в Тверской области
Для болееоперативной и эффективной работы скорой помощи в Твери участники совещания рассмотрели предложения по территориальному планированию размещения подстанций, в том числе обсужили неохдодимость строительства новых подстанций.
Минздраву региона было поручено провести соответствующий анализ в муниципалитетах.
Для материального стимулирования работников "скорой", в этом году медикам Твери и Калининского района предусмотрели надбавку.
- Принято решение направить более 153 млн рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района. Врачам выездных бригад Тверской станции скорой медицинской помощи и отделения скорой помощи Калининской ЦРБ предусмотрены дополнительные выплаты в размере 30 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 14,4 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Сообщается также, что в регионе внедряется система диспетчеризации и маршрутизации скорой помощи, идёт работа по интеграции службы с системой «112».
ИСТОЧНИК KP.RU