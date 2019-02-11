Работу скорой помощи хотят улучшить в Тверской области

11 Февр. 21:40 2019-02-12T13:00:19+03:00

Ведётся работа по интеграции службы корой помощи с системой «112» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Для болееоперативной и эффективной работы скорой помощи в Твери участники совещания рассмотрели предложения по территориальному планированию размещения подстанций, в том числе обсужили неохдодимость строительства новых подстанций.

Минздраву региона было поручено провести соответствующий анализ в муниципалитетах.

Для материального стимулирования работников "скорой", в этом году медикам Твери и Калининского района предусмотрели надбавку.

- Принято решение направить более 153 млн рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района. Врачам выездных бригад Тверской станции скорой медицинской помощи и отделения скорой помощи Калининской ЦРБ предусмотрены дополнительные выплаты в размере 30 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 14,4 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Сообщается также, что в регионе внедряется система диспетчеризации и маршрутизации скорой помощи, идёт работа по интеграции службы с системой «112».

ИСТОЧНИК KP.RU