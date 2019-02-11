Более миллиона рублей алиментов задолжала своим детям жительница Тверской области

11 Февр. 21:07 2019-02-11T21:07:22+03:00

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Как доказал суд, жительница Вышневолоцкого района не платила своим несовершеннолетним детям алименты с 6 июня по 21 ноября 2018 года. За этот период она задолжала детям 71998 рублей 66 копеек, а общая задолженность по алиментам составила более 1 миллиона рублей.

- Суд признал её виновной, и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% в доход государства из заработной платы осуждённой, - сообщает Вышневолоцкий городской суд.

Женщине также разъяснили, что в случае злостного уклонения от отбывания исправительных работ, суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчёта один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU