2019-02-11T20:12:50+03:00
Звезды

Два коллектива ДК «Пролетарка» Твери стали лауреатами конкурса "Звонче соловья!"

Жюри оценивало исполнение народных песен по четырем номинациям
Ирина ТАРАСОВА
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Лауреатами I степени стал Народный ансамбль песни «Ельничек»Лауреатами I степени стал Народный ансамбль песни «Ельничек»
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На днях два творческих коллектива Дворца культуры «Пролетарка» Твери - народный хор «Русские напевы» (руководитель Людмила Зернова) и народный ансамбль песни «Ельничек» (руководитель Валерий Кузнецов), стали не только участниками престижного II Городского конкурса народной песни "Звонче соловья!", но и завоевали достойные награды.

Конкурс проводился во ДК поселка Литвинки по четырем номинациям: хоры, ансамбли, дуэты и трио. Зрители и гости мероприятия, а в зале собралось более 500 человек, получили уникальную возможность услышать русские народные песни в исполнении 253 участников в разных жанрах.

Каждый творческий коллектив представлял на суд жюри три разных произведения, одно из которых должно было прозвучать a-cappella.

В номинации «хоры» Лауреатами I степени стал Народный ансамбль песни «Ельничек», а звание Лауреатов III степени было присвоено Народному хору «Русские напевы».

В номинации «сольное исполнение» звание Лауреатов II и III степеней завоевали: солистка Народного хора «Русские напевы» Екатерина Новак с песней «На побывку едет» и солистка Народного ансамбля песни «Ельничек» Елена Железова с известным музыкальным произведением «Шарманка» или «На Руси надо с музыкой жить…».

Секрет успеха своего коллектива руководитель ансамбля «Ельничек», Валерий Кузнецов видит в следующем: "Важно думать, о чем поешь и не бояться пропускать песню через свое сердце".

ИСТОЧНИК KP.RU

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