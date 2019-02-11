2019-02-11T18:38:45+03:00
Звезды

Театр-студия "Премьер" Твери приглашает на спектакль "Собачье сердце"

Начало в 19.00
Ирина ТАРАСОВА
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Жанр постановки - социально-философская драма по мотивам повести Михаила БулгаковаЖанр постановки - социально-философская драма по мотивам повести Михаила Булгакова
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15 февраля Театр-студия "Премьер" Твери приглашает взрослых и детей на спектакль "Собачье сердце".

Жанр постановки - социально-философская драма по мотивам повести Михаила Булгакова.

Москва, 20-е годы. Профессор Преображенский Филипп Филиппович достиг больших успехов в омоложении. Продолжая исследования, он задумал необычный эксперимент — операцию по пересадке собаке человеческих гипофиза и семенников. В качестве подопытного животного был выбран бездомный пёс Шарик. Результаты операции не оправдали ожидания профессора — Шарик, вместо омоложения, постепенно начал принимать человеческий облик!

История с собакой, превратившейся в человека, быстро стала известна в медицинских кругах, а затем оказалась достоянием и бульварной прессы.

ул. Желябова, 22 (театральный зал)

15 февраля в 19:00

Возраст: 12+

Продолжительность: 2 час 30 минут (с одним антрактом)

Билеты: 200-400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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