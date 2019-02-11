В рамках Недели тверской книги в Горьковке пройдет и детская программа
12 февраля в библиотеке имени Горького Твери стартует XXV Неделя тверской книги.
Помимо лекций, выставок и презентаций новых изданий для взрослого читателя, предусмотрена программа и для читателя юного.
В рамках детской программы пройдут следующие встречи.
15 февраля в 16.00 (актовый зал) - Встреча с писателем Гайдой Лагздынь. Презентация новых книг.
16 февраля в 13.30 (актовый зал) - авторы детских книг, руководители издательства «Элитон» Нина и Вячеслав Метлины приглашают своих взрослых и юных читателей на творческую встречу!
В программе:
- Рассказ о творческой и писательской деятельности.
- Презентация проекта «Фестиваль сказок на Каве».
- Музыкальные номера от юных артистов.
- Ответы на вопросы, фотосессия и автограф-сессия (все желающие смогут приобрести книги и получить автографы).
16 февраля в 15.00 (зал нотно-музыкальной литературы) состоится презентация книги Елены Лучнёвой "Стихи и стихии".
Тверская поэтесса Елена Лучнёва прочитает произведения, поднимающие вопросы взаимодействия и противостояния человека как его внутренним стихиям, так и стихиям внешнего мира, а также стихи, обращённые к малышам и детям младшего школьного возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU