2019-02-11T18:05:40+03:00
Звезды

В рамках Недели тверской книги в Горьковке пройдет и детская программа

Приглашают всех!
Ирина ТАРАСОВА
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12 февраля в библиотеке имени Горького Твери стартует XXV Неделя тверской книги.

Помимо лекций, выставок и презентаций новых изданий для взрослого читателя, предусмотрена программа и для читателя юного.

В рамках детской программы пройдут следующие встречи.

15 февраля в 16.00 (актовый зал) - Встреча с писателем Гайдой Лагздынь. Презентация новых книг.

16 февраля в 13.30 (актовый зал) - авторы детских книг, руководители издательства «Элитон» Нина и Вячеслав Метлины приглашают своих взрослых и юных читателей на творческую встречу!

В программе:

- Рассказ о творческой и писательской деятельности.

- Презентация проекта «Фестиваль сказок на Каве».

- Музыкальные номера от юных артистов.

- Ответы на вопросы, фотосессия и автограф-сессия (все желающие смогут приобрести книги и получить автографы).

16 февраля в 15.00 (зал нотно-музыкальной литературы) состоится презентация книги Елены Лучнёвой "Стихи и стихии".

Тверская поэтесса Елена Лучнёва прочитает произведения, поднимающие вопросы взаимодействия и противостояния человека как его внутренним стихиям, так и стихиям внешнего мира, а также стихи, обращённые к малышам и детям младшего школьного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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