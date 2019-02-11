Жителей Твери приглашают на «Гусарский бал»
Вход свободный
Для гостей запланированы не только танцы, но и развлекательная программаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери в воскресение, 17 февраля, состоится «Гусарский бал» в атмосфере 19 века. Посетить его могут все желающие. Начало в 15:00 во Дворце культуры «Химволокно».
Для гостей запланированы не только танцы, но и развлекательная программа. Специальным гостем события станет театр исторического танца «Реверанс» из Клина.
На балу станцевать можно будет вальсы, польки, мазурки, кадрили и другие яркие танцевальные номера. Организаторы обещают, что на балу научатся танцевать сложные элементы даже те, кто еще никогда не пробовал.
ИСТОЧНИК KP.RU