В магазинах Тверской области продавали зараженные продукты

11 Февр. 18:01 2019-02-11T18:01:19+03:00

Опасные бактерии были обнаружены в сыре и курятине

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В Тверской области ряд продуктов оказался опасным для здоровья человека. Например, в тушке цыплёнка-бройлера были обнаружены листерии. Эти бактерии вызывают опасное инфекционное заболевание. Зараженное мясо привезти в Вышний Волочек из Новгородской области.

Также эксперты ФБГУ «Тверская МВЛ» нашли кишечные палочки в сыре «Российский 50%», который продавался в магазинах Торопца, Осташкова и Пено (производство – Псковская область). Такие же бактерии были выявлены и в пробе сыра «Сливочный» из Западной Двины (производство — Московская область).

Производители, в товарах которых были найдены опасные бактерии, теперь находятся на усиленном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU