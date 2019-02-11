2019-02-11T08:06:49+03:00
Общество

Десятки домов во всех районах Твери вновь останутся без электричества

В городе продолжаются плановые работы
Виктория ЖУКОВА
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Свет будут отключать в дневное времяСвет будут отключать в дневное времяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери с 11 до 15 февраля запланированы работы на объектах электросетевого комплекса. Из-за этого в дневное время в домах будет временно отключено электричество. В зоне отключения – все районы города.

Сегодня, 11 февраля без света останутся два района – Пролетарский и Центральный. С 09:00 и до 16:00 электроэнергию отключат в отдельных домах по улицам: Строителей, Бориса Полевого, Софьи Перовской, Бебеля, Односторонняя, Тихвинская, Троицкая, Головинский Вал, Жигарева, Желябова и Дементьева, а также на переулке Трудолюбия и площади Славы.

12 и 14 февраля отключения пройдут в Центральном, Пролетарском и Заволжском районах. В среду, 13 февраля – во всех районах.

В пятницу, 15 февраля работы запланированы в Московском, Пролетарском и Заволжском районах Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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