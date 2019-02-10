22-летний рецидивист похитил мопед у жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-10T16:16:10+03:00

Молодой человек проник в пристройку рядом с домом

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В Тверской области к полицейским обратился 41-летний житель Максатихи. Он сообщил о краже мопеда стоимостью 10 тысяч рублей. технику владелец хранил в пристройки возле жилого дома.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейским удалось наметить пути отхода злоумышленника, а эксперты-криминалисты на месте изъяли следы и улики.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению кражи и его местонахождение. Подозреваемым оказался 22-летний ранее судимый житель Максатихинского района, - рассказали в пресс-службу УМВД России по Тверской области.

Молодого человека задержали. В полиции он создался с содеянном и вернул мопед владельцу. В его отношении возбуждено уголовное дело, а пока идет следствие парень находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU