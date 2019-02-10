2019-02-10T16:16:10+03:00
Происшествия

22-летний рецидивист похитил мопед у жителя Тверской области

Молодой человек проник в пристройку рядом с домом
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Парня задержали полицейскиеПарня задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В Тверской области к полицейским обратился 41-летний житель Максатихи. Он сообщил о краже мопеда стоимостью 10 тысяч рублей. технику владелец хранил в пристройки возле жилого дома.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейским удалось наметить пути отхода злоумышленника, а эксперты-криминалисты на месте изъяли следы и улики.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению кражи и его местонахождение. Подозреваемым оказался 22-летний ранее судимый житель Максатихинского района, - рассказали в пресс-службу УМВД России по Тверской области.

Молодого человека задержали. В полиции он создался с содеянном и вернул мопед владельцу. В его отношении возбуждено уголовное дело, а пока идет следствие парень находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В смертельной аварии на Московском шоссе в Твери пострадали двухлетняя девочка и подросток
Ночью вновь загорелось здание заброшенной школы №5 в Твери
Названы победители и призеры "Лыжни России-2019" в Твери
Пьяный водитель собрал "паровозик" из пяти машин в Твери
Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух иномарок в Твери
Тверь отметит Всероссийский день зимних видов спорта
Полицейские нашли в сарае браконьера тушу убитого в Тверской области оленя
Мужчина погиб во время пожара в квартире в Тверской области
Автомобилист сбил пожилую женщину в Твери
Истребитель МиГ-25Р пополнит коллекцию музея под открытым небом в парке Победы Твери
Трое взрослых и один подросток пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
Водитель легковушки погиб, протаранив остановившийся после ДТП на трассе М-10 в Тверской области грузовик
Фестиваль народно-инструментальной музыки "Андреевские дни" проходит в Тверской области