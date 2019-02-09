2019-02-09T15:09:11+03:00
Происшествия

Водитель легковушки погиб, протаранив остановившийся после ДТП на трассе М-10 в Тверской области грузовик

Автомобилист ехал на большой скорости
Виктория ЖУКОВА
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Подробности случившегося выясняют автоинспекторы Фото: УГИБДД России по Тверской областиПодробности случившегося выясняют автоинспекторы Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Конаковском районе Тверской области на 139 километре автотрассы М-10 произошло сразу две аварии.

Вечером 8 февраля на участке столкнулись легковушка «Рено» и грузовик «Мерседес». Удар был несильный, поэтому водители остановились, чтобы оформить документы после аварии.

В этот момент в остановившийся грузовик на большой скорости врезался автомобиль "Лада Ларгус". От полученных травм водитель легковушку погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

Подробности случившегося выясняют автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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