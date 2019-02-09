2019-02-09T08:28:02+03:00
Общество

Дорожные полицейские продолжают ловить пьяных водителей в Тверской области

Контроль на дорогах усиливается в выходные
Виктория ЖУКОВА
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Водителям лучше не нарушать ПДДВодителям лучше не нарушать ПДДФото: Алексей ФОКИН
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В Тверской области проходит очередное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Автоинспекторы выходят на дороги региона в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами под «мухой».

Усиливается контроль на территории региона до 10 февраля. В связи с этим Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям с просьбой сообщать информацию о водителях, которые сели за руль в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Данные о подобных случаях можно передать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02. Сообщить нужно государственный номер и местонахождения автомобиля, а также его направление движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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