Канализационный люк вырвал бензобак у фуры в Твери
На проезжую часть вытекло 500 литров солярки
На проезжую часть вытекло 500 литров солярки Фото: ТИА
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В Твери грузовой автомобиль "Почты России" наехал на канализационный люк, который оказался не закреплён. Произошло это 8 февраля на набережной Афанасия Никитина возле дома №47.
Крышка люка перевернулась и задела дно машины. На помощь водителю поспешили работники организации.
Как сообщает ТИА, у грузовика оторвался бензобак, вырвав крепление от фургона. Из бака на проезжую часть вылилось около 500 литров солярки. Лужа из топлива образовалась на тротуаре.
Позже стало известно, что люк был самодельный, к листу железа приварили диск от ЗИЛа. Ущерб был насчитан примерно на 210 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU