Прощание с тверским поэтом Евгением Карасёвым пройдет в храме Белая Троица

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-08T14:38:06+03:00

Евгений Карасёв ушел из жизни на 82-м году жизни 7 февраля. Фото: Виктория Ефремова

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Прощание с тверским поэтом Евгением Карасёвым пройдет 11 февраля, в понедельник, в храме Белая Троица. Там же пройдет и отпевание.

Похоронят Евгения Карасёва на Дмитрово-Черкасском кладбище.

8 февраля в эфире радио "Комсомольская правда" журналист, кино и театральный критик Валерий Смирнов обратился ко всем друзьям и поклонникам таланта поэта с предложением общими усилиями собрать средства для памятника, который установят на могиле поэта.

Напомним, Евгений Карасёв ушел из жизни на 82-м году жизни 7 февраля после болезни.

Как поэт он был известен не только в Твери, но и за её пределами. публиковался в самых передовых литературных журналах: "Современник", "Новый мир", "Литературной газете" и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU