Суд закрыл аварийный Дом культуры в Вышнем Волочке Тверской области
В Тверской области закрылся известный Дом культуры. Здание № 5 на улице Советская в Вышнем Волочке суд признал аварийным и опасным для жизни.
Проверка Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры показала, что Дом культуры перестал соответствовать “Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений” и "Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности".
- Состояние здания Муниципального бюджетного учреждения «Вышневолоцкий городской Дом культуры» является небезопасным для посетителей, в том числе детей и лиц, работающих в данном учреждении, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Суд запретил использовать здание, пока в нем не будет проведен капитальный ремонт. Администрация обязала муниципалитет установить вокруг здания ограждение и исключить доступ граждан.
Решение суда в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU