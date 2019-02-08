Суд закрыл аварийный Дом культуры в Вышнем Волочке Тверской области

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-08T11:43:45+03:00

Суд запретил использовать здание, пока в нем не сделают капитальный ремонт Фото: Сергей Сергеев

Здание было признано опасным для посещения

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В Тверской области закрылся известный Дом культуры. Здание № 5 на улице Советская в Вышнем Волочке суд признал аварийным и опасным для жизни.

Проверка Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры показала, что Дом культуры перестал соответствовать “Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений” и "Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности".

- Состояние здания Муниципального бюджетного учреждения «Вышневолоцкий городской Дом культуры» является небезопасным для посетителей, в том числе детей и лиц, работающих в данном учреждении, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд запретил использовать здание, пока в нем не будет проведен капитальный ремонт. Администрация обязала муниципалитет установить вокруг здания ограждение и исключить доступ граждан.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU