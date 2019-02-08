2019-02-08T11:08:00+03:00
Общество

Жители Твери проедут по маршруту танка Степана Горобца

Степан Горобец 17 октября 1941 года провел свой танк «Т-34» через оккупированный Калинин
Виктория ЖУКОВА
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Памятник Степану Горобцу в Твери Фото: Управление информации администрации ТверПамятник Степану Горобцу в Твери Фото: Управление информации администрации Твер
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В Твери пройдет рейд Памяти по маршруту танка Степана Христофоровича Горобца. Сегодня, 8 февраля в 12:00 состоится сбор участников мероприятия на Комсомольской площади возле памятника Герою.

После предварительного инструктажа представители образовательных учреждений поедут по маршруту экипажа танка Т-34. Рейд будет сопровождаться историческим экскурсом.

Дата проведения мероприятия была выбрана неслучайно. 8 февраля в 1913 году родился Степан Горобец, а 8 февраля 1942 года он погиб в бою у села Петелино в Ржевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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