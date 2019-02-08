Собственники жилья в Твери обязаны заключать договоры на обслуживание газового оборудования

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-08T09:10:52+03:00

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Жителям Твери напоминают об обязательных проверках газового оборудования. Граждане должны заключить с газовой службой контракт на обслуживание внутриквартирного газового оснащения.

В администрации Твери рассказали, что данному вопросу уделяется особое внимание. Организованы тематические встречи как с руководителями управляющих компаний, так и с жителями.

В рамках контракта каждый год оборудование и газопровод проверяют специалисты на соответствие всем нормам безопасности. Контракт на обслуживание заключает управляющая организация многоквартирного дома: УК, ТСЖ, ЖСК и т.д. Также договоры на обслуживание внутриквартирного оборудования должны заключать сами собственники (по адресу: улица Фрунзе, 5).

За уклонение от заключения договора предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU