В День защитника Отечества небо над Тверью раскрасит фейерверк

СЕГОДНЯ 19:14 2019-02-07T19:14:50+03:00

Салют будут пускать над площадью Победы, у часовни Михаила Тверского на острове Памяти Фото: Виктория ЖУКОВА

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В Твери готовят праздничную программу мероприятий на День защитника Отечества. Планируется, что начнется 23 февраля с торжественного возложения венков к памятникам и братским захоронениями.

Начнется церемония у памятника экипажа Степана Горобца на Комсомольской площади в 09:15. После этого участники отправятся в Мигалово, на Смоленское и Волынское воинские захоронения, посетят братские захоронения на улице Черкасской, в Сахарово, Элеваторе и Бобачевской роще. В 10:30 цветы планируют возложить к братскому захоронению на площади Ленина, после этого на площади Пушкина у стелы «Тверь-город воинской славы».

В полдень начнется «Пост исторической памяти Твери» у бюста Дениса Давыдова. А в 16:00 пройдет кинолекторий «Человек № 217» в библиотеке имени Герцена.

Завершиться праздник фейерверком, который в 20:00 будут пускать над площадью Победы, у часовни Михаила Тверского на острове Памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU