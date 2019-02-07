2019-02-07T16:00:09+03:00
Происшествия

Работница службы микрозаймов в Тверской области заполнила документы на чужое имя и присвоила себе более 150 тысяч рублей

За это она получила условный срок
Виктория ЖУКОВА
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Женщина присвоила себе более 150 тысяч рублейЖенщина присвоила себе более 150 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области работница службы микрозаймов воспользовалась своим положением и присвоила деньги. Уголовное дело рассматривал Максатихинский районный суд.

Женщина работала в конторе по микрофинансовым операциям в Максатихе. Она самостоятельно подписывала договора займов и выдавала деньги клиентам.

Используя свои возможности, она подписывала поддельные кассовые ордера и договоры. Заполняя документы, она взяла данные прежних клиентов фирмы. В результате подсудимая забрала себе 154 100 рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что нарушительница полностью признала свою вину. Ей назначили полтора года условного лишения свободы с годовым испытательным сроком. Сумму, которую она себе присвоила, была взыскана в пользу микрофинансовой организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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