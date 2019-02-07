21-летний студент из Твери арестован за распространение запрещенных веществ
Молодой человек делал «закладки» на территории города
Молодой парень может попасть в колонию на 20 летФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Твери арестовали молодого человека 1997 года рождения. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств.
Подозреваемый - студент ТвГТУ. Его задержали при попытке оставить «закладку» на территории Заволжского района. У парня было обнаружено наркотическое вещество общей массой 30,29 грамм.
В пресс-службе Заволжского районного суда сообщили, что действия обвиняемого квалифицированы как совершенное преступление, относящиеся к категории особо тяжких. Молодого человеку грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU