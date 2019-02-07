21-летний студент из Твери арестован за распространение запрещенных веществ

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-07T14:00:25+03:00

Молодой парень может попасть в колонию на 20 лет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Молодой человек делал «закладки» на территории города

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В Твери арестовали молодого человека 1997 года рождения. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств.

Подозреваемый - студент ТвГТУ. Его задержали при попытке оставить «закладку» на территории Заволжского района. У парня было обнаружено наркотическое вещество общей массой 30,29 грамм.

В пресс-службе Заволжского районного суда сообщили, что действия обвиняемого квалифицированы как совершенное преступление, относящиеся к категории особо тяжких. Молодого человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU