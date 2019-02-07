Автомобилист сбил восьмилетнего ребенка в Тверской области и скрылся
О случившемся мальчик рассказал родителям только на следующий день
Наезд на ребенка предположительно произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Шмидта в Вышнем ВолочкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области на дороге сбили восьмилетнего мальчика. Водитель с места аварии скрылся, а ребенок рассказал о случившемся родителям спустя время. Потому что травмы у него стали проявляться только на следующий день.
Автоинспекторы узнали об аварии 6 февраля, когда мама привела мальчика в больницу. В региональной Госавтоинспекции предполагают, что наезд на ребенка произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Шмидта в Вышнем Волочке 5 февраля около 19:00.
На этом участке нет камер видеонаблюдения, поэтому марка и номер автомобиля пока неизвестны.
ИСТОЧНИК KP.RU