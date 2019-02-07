2019-02-07T08:08:04+03:00
Общество

В Тверской области отремонтируют сельские дома культуры и обновят оборудование детских школ искусств

Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Культура»
Виктория ЖУКОВА
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Продолжится работа по подключению библиотек к интернетуПродолжится работа по подключению библиотек к интернетуФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области реализуется национальный проект «Культура». На эти цели в 2019 году заложено около 40 млн рублей. Средства поступят из федерального и регионального бюджетов. На выделенные деньги планируется закупить оборудование для детских школ искусств и провести капремонт сельских домов культуры.

- Всего в этом году на финансирование отрасли культуры предназначено 1,8 млрд рублей - на 246 млн рублей больше, чем в 2018-м, - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Среди основных направлений – повышение качества и доступности предоставления услуг жителям региона и увеличение заработной платы работников культуры. Также порядка 750 млн рублей в этом году будет направлено на поддержку учреждений культуры и модернизацию материально-технической базы.

Кроме того, продолжится работа по подключению библиотек к интернету. В настоящий момент доступ к сети имеют только 82% библиотек региона, к концу года этот показатель должен достичь 87%.

В рамках программы планируется привлечь больше детей к обучению в школах искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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