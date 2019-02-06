2019-02-06T22:59:45+03:00
Звезды

Горожан приглашают на отборочный тур вокального конкурса «Золотая Тверь 2019»

Начало в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
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28 февраля в 18.00 в концертном зале дворца культуры «Химволокно» Твери приглашают всех желающих на отборочный тур вокального конкурса эстрадной песни «Золотая Тверь 2019».

Номинации конкурса следующие: эстрадная песня, песня на иностранном языке, rap style, авторская песня, песня о любимом городе.

Дополнительную информацию о проведении фестиваля можно получить, позвонив по телефону: 8 (4822) 35-84-52 или 8-915-704-55-79.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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