Горожан приглашают на отборочный тур вокального конкурса «Золотая Тверь 2019»

6 Февр. 22:59 2019-02-06T22:59:45+03:00

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28 февраля в 18.00 в концертном зале дворца культуры «Химволокно» Твери приглашают всех желающих на отборочный тур вокального конкурса эстрадной песни «Золотая Тверь 2019».

Номинации конкурса следующие: эстрадная песня, песня на иностранном языке, rap style, авторская песня, песня о любимом городе.

Дополнительную информацию о проведении фестиваля можно получить, позвонив по телефону: 8 (4822) 35-84-52 или 8-915-704-55-79.

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ИСТОЧНИК KP.RU