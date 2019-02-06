Два жителя Твери пытались отплатить бензин сувенирными деньгами
За это они получили условные сроки
Злоумышленников задержали полицейскиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Твери Пролетарский районный суд назначил наказание двум мужчина, который расплатились фальшивыми купюрами. Мошенники использовали банкноты "банка приколов", которые напоминают купюры в 5 000 рублей. На фальшивые деньги одни из злоумышленников купил два мобильных телефона. А 10 октября они попытались оплатить бензин на заправке. Кассиру мужчина дал сувенирную банкноту, планируя получить сдачу в 4500 рублей настоящими деньги. Однако сотрудница станции распознала подмену. В пресс-службе суда сообщили, что подсудимые полностью признали свою вину. Один мужчина получил два года условно, а второй - год.
ИСТОЧНИК KP.RU