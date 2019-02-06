2019-02-06T18:33:38+03:00
Общество

В открытом доступе появится информация о воинских захоронениях Тверской области

Об этом сообщает региональное правительство
Виктория ТУШКОВА
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Проведена паспортизация воинских захоронений и создан их реестрПроведена паспортизация воинских захоронений и создан их реестрФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В рамках программы «Молодёжь Верхневолжья» на 2017-2022 годы в регионе ведётся работа по развитию поискового движения и вовлечению в него юного поколения. Кроме того идёт учёт захоронений воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня уже проведена паспортизация воинских захоронений и создан их реестр. Всего насчитывается более 790 таких объектов.

Информацию о них разместят на сайте комитета по делам молодёжи Тверской области. В рамках мероприятий по сохранению исторической памяти также на региональном уровне будет разработана областная программа по обновлению воинских захоронений в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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