Водитель "заказного" автобуса с признаками опьянения, задержанный под Тверью, пытался уверить госавтоинспекторов, что всему виной больной зуб
Сегодня, 6 февраля, около 10.40 на 55 километре автодороги Тверь – Бежецк сотрудники ДПС остановили «заказной» автобус Ford Transit. Он вёз пятерых пассажиров по маршруту Тверь - Максатиха. При проверке документов инспектор почувствовал запах алкоголя от водителя.
- Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат - 0,254 миллиграмма этанола на литр выдыхаемого воздуха. В разговоре с инспектором водитель сказал, что вчера пил за ужином водку, - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тверской области.
Однако позже мужчина изменил свою версию, постаравшись уверить инспекторов, что запах, похожий на алкогольный, появился от того, что у него болит зуб. Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции, перед рейсом водитель прошёл обязательный осмотр.
По данному случаю организована проверка и составлен административный материал.
ИСТОЧНИК KP.RU