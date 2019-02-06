Водитель "заказного" автобуса с признаками опьянения, задержанный под Тверью, пытался уверить госавтоинспекторов, что всему виной больной зуб

СЕГОДНЯ 18:09 2019-02-06T18:09:51+03:00

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Сегодня, 6 февраля, около 10.40 на 55 километре автодороги Тверь – Бежецк сотрудники ДПС остановили «заказной» автобус Ford Transit. Он вёз пятерых пассажиров по маршруту Тверь - Максатиха. При проверке документов инспектор почувствовал запах алкоголя от водителя.

- Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат - 0,254 миллиграмма этанола на литр выдыхаемого воздуха. В разговоре с инспектором водитель сказал, что вчера пил за ужином водку, - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тверской области.

Однако позже мужчина изменил свою версию, постаравшись уверить инспекторов, что запах, похожий на алкогольный, появился от того, что у него болит зуб. Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции, перед рейсом водитель прошёл обязательный осмотр.

По данному случаю организована проверка и составлен административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU