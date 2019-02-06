15-летний подросток пропал в Твери

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-06T15:46:15+03:00

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В Твери пропал 15-летний подросток. Эдуард Станиславович Нефедьев 5 февраля около 15:00 вышел из дома, расположенный на 3-ей Линейной улице в Твери. Домой молодой человек пока не вернулся.

Волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова» сообщили, что на вид Эдуарду 15 лет. Ростом он 170 см, имеет худощавое телосложение, голубые глаза и темно-русые короткие волосы с удлиненной челкой.

Одет подросток в черную удлиненную куртку с нашивками, у которой капюшон с белым мехом, черные джинсы и черную толстовку с двумя светлыми полосами, на ногах - синие кроссовки на белой подошве. С собой взял светло-серый рюкзак и телефон Honor 7 Pro.

У молодого человека есть несколько татуировок.

Волонтеры просят сообщить информацию о пропавшем по телефонам: 8(910)937-74-32, 8(915)735-22-61.

ИСТОЧНИК KP.RU