Предпринимать в Тверской области незаконно добывал торф

СЕГОДНЯ 19:15 2019-02-05T19:15:08+03:00

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В Тверской области сотрудниками регионального министерства природных ресурсов и экологии проверили информацию, которая поступила к ним от местного жителя.

Оказалось, что в деревне Коростелево Ржевского района индивидуальный предприниматель снял плодородный слой почвы. Работы были произведены без необходимого разрешения.

Кроме того, предприниматель стал незаконно добывать на участке торф. Своими действиями он нарушил требования федерального закона «О недрах».

В ведомстве сообщили, что нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU