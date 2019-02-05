2019-02-05T19:15:08+03:00
Общество

Предпринимать в Тверской области незаконно добывал торф

Его деятельность остановили сотрудники Минприроды области
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Нарушитель привлечен к административной ответственностиНарушитель привлечен к административной ответственностиФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Тверской области сотрудниками регионального министерства природных ресурсов и экологии проверили информацию, которая поступила к ним от местного жителя.

Оказалось, что в деревне Коростелево Ржевского района индивидуальный предприниматель снял плодородный слой почвы. Работы были произведены без необходимого разрешения.

Кроме того, предприниматель стал незаконно добывать на участке торф. Своими действиями он нарушил требования федерального закона «О недрах».

В ведомстве сообщили, что нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверь готовится к празднованию Дня защитника Отечества
Сотрудник вывез с предприятия в Тверской области восемь тонн щебня
Автомобилист сбил на "зебре" женщину с трехлетним ребенком в Твери
В Тверской области школьники работали без отдыха и трудовых договоров
Бетонные блоки на Привокзальную площадь в Твери планируют вернуть через месяц
Поклонники таланта Пушкина соберутся в литературно-музыкальной гостиной в Твери
Полицейские задержали строителя, который брал предоплату с жителей Твери и переставал выходить на связь
Молодой водитель не соблюдал дистанцию и "догнал" движущийся впереди автомобиль под Тверью
Горячая линия по ОРВИ и гриппу организована в Тверской области
В Тверской области полицейские поймали подозреваемого в краже
210 километров дорог местного значения отремонтируют в Тверской области
Снежная глыба с крыши дома упала прямо перед женщиной с дочкой в Твери
Житель Тверской области обналичил банковскую карту своего собутыльника и скрылся
Неделя тверской книги стартует 12 февраля
11-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Твери
Компенсацию за приставку для цифрового телевидения получили более 2 000 жителей Тверской области
Ушел из жизни ветеран-дорожник Николай Измоденов, посвятивший М-10 «Россия» четверть века
Автоинспекторы задержали водителя маршрутки с поддельными документами в Твери
В колонию отправится пожилой мужчина, который совершил насильственные действия в отношении девочки в Тверской области
Отопление отключили в некоторых домах Пролетарского района Твери
35-летний житель Твери отправится в колонию за продажу запрещенных веществ
19-летний водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию в Тверской области
В Твери молодой парень попал под колеса легковушки
Молодой мужчина погиб при пожаре в Тверской области
Более 11 млн рублей заплатили браконьеры за причиненный ущерб в Тверской области