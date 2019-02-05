Поклонники таланта Пушкина соберутся в литературно-музыкальной гостиной в Твери
Будут звучать стихи и классическая музыка
Со сцены прозвучат пьесы Чайковского и стихиФото: Олег УКЛАДОВ
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Литературно-музыкальная гостиная, посвящённая Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина откроет свои двери в ближайшую пятницу, 8 февраля, в 13:30 в доме культуры посёлка Элеватор.
Участники смогут почувствовать дух исторической пушкинской эпохи — обещают организаторы. Со сцены прозвучат пьесы Чайковского, который воплотил в музыке многие поэтические образы, созданные великим поэтом, прозвучат всемирно известные произведения пера Пушкина.
Дом культуры, в котором пройдёт встреча, располагается в посёлке Элеватор на Центральной улице, 12.
ИСТОЧНИК KP.RU