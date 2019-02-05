2019-02-05T15:50:48+03:00
Общество

Горячая линия по ОРВИ и гриппу организована в Тверской области

Консультации дают специалисты-эпидемиологи
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Горячая линия работает с 4 по 18 февраляГорячая линия работает с 4 по 18 февраляФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Тверской области в период эпидемического подъёма заболеваемости подключается к проведению Всероссийской горячей линии по мерам профилактики гриппа и ОРВИ.

Линия работает с 4 по 18 февраля, консультации по профилактики острых респираторно-вирусных заболеваний дают специалисты-эпидемиологи.

Позвонить им можно по телефону (4822) 34-70-18 (доб.118) с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных дней.

А тем временем некоторые школы Тверской области были вынуждены ограничить занятия из-а участившихся случаев сезонных болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверь готовится к празднованию Дня защитника Отечества
Предпринимать в Тверской области незаконно добывал торф
Сотрудник вывез с предприятия в Тверской области восемь тонн щебня
Автомобилист сбил на "зебре" женщину с трехлетним ребенком в Твери
В Тверской области школьники работали без отдыха и трудовых договоров
Бетонные блоки на Привокзальную площадь в Твери планируют вернуть через месяц
Поклонники таланта Пушкина соберутся в литературно-музыкальной гостиной в Твери
Полицейские задержали строителя, который брал предоплату с жителей Твери и переставал выходить на связь
Молодой водитель не соблюдал дистанцию и "догнал" движущийся впереди автомобиль под Тверью
В Тверской области полицейские поймали подозреваемого в краже
210 километров дорог местного значения отремонтируют в Тверской области
Снежная глыба с крыши дома упала прямо перед женщиной с дочкой в Твери
Житель Тверской области обналичил банковскую карту своего собутыльника и скрылся
Неделя тверской книги стартует 12 февраля
11-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Твери
Компенсацию за приставку для цифрового телевидения получили более 2 000 жителей Тверской области
Ушел из жизни ветеран-дорожник Николай Измоденов, посвятивший М-10 «Россия» четверть века
Автоинспекторы задержали водителя маршрутки с поддельными документами в Твери
В колонию отправится пожилой мужчина, который совершил насильственные действия в отношении девочки в Тверской области
Отопление отключили в некоторых домах Пролетарского района Твери
35-летний житель Твери отправится в колонию за продажу запрещенных веществ
19-летний водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию в Тверской области
В Твери молодой парень попал под колеса легковушки
Молодой мужчина погиб при пожаре в Тверской области
Более 11 млн рублей заплатили браконьеры за причиненный ущерб в Тверской области