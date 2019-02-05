Горячая линия по ОРВИ и гриппу организована в Тверской области
Консультации дают специалисты-эпидемиологи
Горячая линия работает с 4 по 18 февраляФото: Ольга Крыльцова
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области в период эпидемического подъёма заболеваемости подключается к проведению Всероссийской горячей линии по мерам профилактики гриппа и ОРВИ.
Линия работает с 4 по 18 февраля, консультации по профилактики острых респираторно-вирусных заболеваний дают специалисты-эпидемиологи.
Позвонить им можно по телефону (4822) 34-70-18 (доб.118) с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных дней.
А тем временем некоторые школы Тверской области были вынуждены ограничить занятия из-а участившихся случаев сезонных болезней.
ИСТОЧНИК KP.RU